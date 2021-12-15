Kalecilerden güven mesajı

Çorum FK, Adıyaman Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürürken, kaleciler, antrenör Emin Sarı nezaretinde özel çalıştı.

Kırmızı siyahlı ekip, ligin geride kalan 17 haftasında, kalesinde sadece 9 gol görürken, ligin en az gol yiyen takımları arasında yer alıyor. Sağlam kalesi ve savunmasıyla dikkat çeken Çorum FK’da, kaleciler Hasan Hüseyin Akınay, Erdi Yokuşlu, Mahmut Eren Güler ve Ahmet Hakan Leblebici antrenmanda, antrenör Emin Sarı ile birlikte “kale emin ellerde” mesajı verdiler.

(Rıfat KARA)

