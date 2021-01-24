Kaleciler göz doldurdu
Çorum FK’nın hafta sonu yapılan antrenmanına kaleciler damga vurdu.
Spor 24.01.2021, 20:33
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Çorum Futbol Kulübü’nün file bekçilerinden Hasan Hüseyin Akınay, Erdi Yokuşlu, Deniz Çörtlen ve altyapıdan A takıma çağrılan genç kaleci Mahmut Eren Güler, Cumartesi günü gerçekleşen antrenmanda performansları ile dikkat çektiler. Çorum Şehir Stadı’nda Manisa FK maçının taktiğini içeren özel bir çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılarda kaleciler 10’ar dakikalık arayla kaleye geçtiler. Bu çalışma esnasında Çorum FK hücum oyuncularına zor anlar yaşatan kaleciler ikinci yarı maçları öncesi performansları ile teknik heyetin yüzünü güldürdüler.
(Spor Servisi)
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