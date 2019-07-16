Kaleci transferi tamam

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Yeni Çorumspor’da transfer harekatı devam ediyor. Eksik bölgelere takviye için kolları sıvayan Yeni Çorumspor transfer komitesi Altay’dan 24 yaşındaki kaleci Yusuf Çekiç’i transfer etti. Önceki gün kulüp tesislerine gelerek yönetim ile görüşen deneyimli eldiven kendisini 5 yıllığına Kırmızı-Siyahlı renklere bağlayan imzayı attı.

YUSUF ÇEKİÇ KİMDİR?

5 Temmuz 1995 Hollanda doğumlu olan Yusuf Çekiç futbola Ankara takımlarından Gençlerbirliği’nde başladı. Gençlerbirliği’nde ilk profesyonel imzayı atan genç file bekçisi daha sonra Hacettepe ve Kayserispor formaları giydi. Genç eldiven son 2 sezondur 1.Lig takımlarından Altay’ın formasını terletti.

(Rıfat KARA)