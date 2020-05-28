Kaleci Onur ameliyat oldu

Bir süre önce bel fıtığı teşhisi konan Onur Tekin, dün öğle saatlerinde Çankaya Hastanesi’nde bıçak altına yattı. Opr. Dr. Zekai Seçkin tarafından yapılan ameliyatın gayet başarılı geçtiği bildirildi. Dün geceyi hastanede geçiren Onur Tekin’in bugün taburcu olacağı ve evinde istirahat edeceği belirtildi.

Sezonu kapatan genç file bekçisinin durumunu yakından takip eden Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, ameliyat sonrası kendi sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınladı.

ÇORUM HABER, Onur Tekin’e geçmiş olsun der, acil şifalar diler.

(Spor Servisi)