Kale son çeyrekte düşüyor

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen ara öncesinde çıktığı 28 lig maçında 11 galibiyet, 3 beraberlik alıp 36 puan topladı. Bu maçların 14’ünü de kaybeden Çorum Futbol Kulübü, attığı 36 gole karşılık kalesinde 42 gole engel olamadı.

EN AZ GOLÜ İLK ÇEYREKTE YEDİ

90 dakikalık bir maç 15’er dakikalık 6 periyoda bölündüğünde, Çorum Futbol Kulübü’nün en az golü ilk 15 dakikalarda yediği görülüyor. Bu süreçte sadece 2 gol yiyen Kırmızı-Siyahlılar, aynı periyotta rakiplerine 3 gol attılar.

Çorum Futbol Kulübü, ilk yarıda en çok golü 16 ile 30.dakikalar arasında yedi. Bu periyotta 5 gol atan kırmızı-siyahlılar, kalelerinde ise yine 5 gole engel olamadılar. İlk yarının son periyodu olan 31 ile 46.dakikalar 4 gol yiyen Çorum Futbol Kulübü, rakip fileleri ise aynı periyotta 5 kez havalandırdı.

İKİNCİ YARILARDA FİLM KOPUYOR

Çorum Futbol Kulübü, toplamda en çok golü ise ikinci yarılarda yedi. 46 ile 60.dakikalar arasındaki periyotta sadece 2 gol atabilen Çorum ekibi, kalesinde ise 8 gole engel olamadı. 61 ile 75.dakikalar arasında da yine 8 gol yiyen Çorum Futbol Kulübü, bu periyotta 10 gol atma başarısı gösterdi.

EN ÇOK GOLÜ EN GOLCÜ ODUĞU SON ÇEYREKTE YEDİ

Çorum Futbol Kulübü, 28 maçta attığı 36 golün 11’ini 76 ile 90+ arasındaki son çeyrekte kaydetti. Bu periyot, Çorum temsilcisinin en çok gol attığı periyot olmanın yanı sıra, kalesinde en çok gol gördüğü zaman dilimi de oldu. Kırmızı-Siyahlılar, son 15 dakikada tam 15 gol yediler.