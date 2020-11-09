İstanbul’da Sancaktepe FK ile oynanacak maç öncesi Çorum FK’da 13 futbolcu ve 3 teknik heyet olmak üzere 16 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından Çorum FK’nın Sancaktepe FK ve Amedspor ile oynayacağı maçlar ertelendi. Bu gelişme sonrası işleri nedeniyle Ankara’da olan Başkan Fatih Özcan kendine ait sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınladı. Başkan Özcan’ın “Kalbim ve dualarım sizinle” başlığı altında yaptığı paylaşımda, “Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan futbolcu kardeşlerimize ve teknik ekibimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu zor günlerden hep birlikte daha güçlü çıkacağımıza yürekten inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

(Spor Servisi)