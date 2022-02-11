Kahramanmaraş’la dördüncü randevu.. Çorum FK 3-0 önde
Çorum FK, 25.hafta maçında konuk edeceği Kahramanmaraşspor’la tarihinde dördüncü kez karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 3 maçı da Çorum FK kazandı.
Profesyonel futbol liglerindeki 10.sezonunu geçiren Çorum FK, Kahramanmaraşspor’la ilk kez 2020-2021 sezonunda aynı grupta yer aldı. İki takım arasında 17 Ocak’ta, Kahramanmaraş’ta oynanan 11.hafta maçını Çorum FK 3-2 kazandı. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 54.dakikada Sinan Kurumuş, 60.dakikada Salih Zafer Kurşunlu ve 71.dakikada Umut Kaya atarken, Kahramanmaraşspor’un golleri 15.dakikada Doğanay Kılıç ve 39.dakikada Halil Uysal’dan geldi.
30.haftada Çorum’da oynanan maçı da Çorum FK 3-0 kazandı. 24 Mart 2021’de Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta Çorum FK’ya galibiyeti getiren golleri 13.dakikada Hüseyin Bak, 75.dakikada Ömer Bozan ve 90+2.dakikada Oktay Balcı attı.
Bu sezon da rakip olan iki takım arasında, 6.haftada Kahramanmaraş’ta oynanan maçı da Çorum FK 65.dakikada Batuhan Er’in penaltıdan ve 90.dakikada Murat Yıldırım’ın attığı gollerle 2-0 kazandı.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Alanyaspor
|24
|39
|5. Başakşehir
|23
|37
|6. Fenerbahçe
|24
|37
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|23
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|24
|22
|19. Altay
|24
|21
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|22
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. Eyüpspor
|21
|37
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|22
|35
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Gençlerbirliği
|23
|29
|10. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|11. Boluspor
|20
|27
|12. Tuzlaspor
|21
|27
|13. Keçiörengücü
|22
|27
|14. Menemen Belediyespor
|22
|26
|15. Bursaspor
|22
|24
|16. Kocaelispor
|22
|24
|17. Altınordu
|23
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|24
|60
|2. Liverpool
|23
|51
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|24
|40
|5. Arsenal
|22
|39
|6. M. United
|23
|39
|7. Tottenham
|21
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|22
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Southampton
|23
|28
|11. Aston Villa
|22
|27
|12. Leicester City
|21
|26
|13. Crystal Palace
|23
|25
|14. Brentford
|24
|23
|15. Leeds United
|22
|23
|16. Everton
|21
|19
|17. Newcastle
|22
|18
|18. Norwich City
|23
|17
|19. Watford
|22
|15
|20. Burnley
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|23
|53
|2. Sevilla
|23
|47
|3. Real Betis
|23
|40
|4. Barcelona
|22
|38
|5. Atletico Madrid
|22
|36
|6. Villarreal
|23
|35
|7. Real Sociedad
|22
|35
|8. Athletic Bilbao
|23
|34
|9. Rayo Vallecano
|22
|31
|10. Celta Vigo
|23
|30
|11. Valencia
|23
|30
|12. Osasuna
|23
|29
|13. Espanyol
|23
|27
|14. Elche
|23
|26
|15. Getafe
|23
|25
|16. Granada
|23
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Cadiz
|23
|18
|19. Deportivo Alaves
|23
|17
|20. Levante
|22
|11