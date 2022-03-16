Kadınlar gününe özel Curling turnuvası düzenlendi

Curling İl Temsilciliği tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Gününe" özel turnuva düzenlendi. Tevfik Kış Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalara Beden Eğitimi Öğretmenler A, B ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü A, B olmak üzere 4 takım katıldı. Renkli görüntülere sahne olan müsabakalara aileler de yoğun ilgi gösterdi. Curling İl Temsilcisi Şeyda Topuz önderliğinde gerçekleşen müsabakalar sonunda Beden Eğitimi Öğretmenleri B takımı birinci olmayı başarırken, A takımı ise ikinci oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü A takımı üçüncü, B takımı ise dördüncü olarak tamamladı.

Curling İl Temsilciliği görevine atandıktan sonra yaptığı faaliyetler ile adından söz ettirmeyi başaran Şeyda Topuz, kadınlar gününe özel düzenlenen bu turnuvada kazananın dostluk olduğunu söyledi. Çorum'da Curling'e ilgiyi arttırmak için yoğun çalışma içerisinde olduklarını da vurgu yapan Topuz, özel turnuvaların devam edeceğini de sözlerine ekledi.

(Rıfat KARA)

