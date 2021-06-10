Kadınlar Bölgesel Voleybol Ligi grup maçları başlıyor

Kadınlar Bölgesel Voleybol Ligi Çankırı grubunda ilk maçlar bugün oynanacak. Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor, ilk maçında Çankırıspor Yükseliş ve Gençlik’le oynayacak.

Sungurlu Belediyespor’un yanı sıra, Çankırıspor Yükseliş ve Gençlik, Çankırı Demirspor ve Kastamonu Tosyaspor’un mücadele edeceği Çankırı grubunda, ilk maçlar bugün oynanacak olup, Sungurlu Belediyespor saat 18.00’de Çankırıspor Yükseliş ve Gençlikspor’la karşılaşacak. Saat 16.00’da ise Çankırı Demirspor’la Kastamonu Tosyaspor karşı karşıya gelecek.

Grupta ikinci maçlar yarın oynanacak olup, Sungurlu Belediyespor saat 16.00’da Çankırı Demirspor’la karşılaşacak. Saat 18.00’de başlayacak maçta ise Çankırıspor Yükseliş Gençlik’le Kastamonu Tosyaspor kozlarını paylaşacak.

Son maçlar ise 12 Haziran Cumartesi günü oynanacak. 11.00’de Sungurlu Belediyespor’la Kastamonu Tosya, saat 13.00’te de Çankırı Demirspor’la Çankırıspor Yükseliş Gençlik karşı karşıya gelecek.

Maçlar sonunda, grubu birinci bitiren takım final grubuna yükselecek. Final grubu maçları 20-23 Haziran tarihlerinde oynanacak ve grup birincileri 2.Lig’e yükselecek.

Sungurlu Belediyespor Antrenörü Mustafa Özdemir, hedeflerinin final bileti almak olduğunu açıkladı.

(Spor Servisi)

