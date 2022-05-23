Kadın raketler, 2.Lig’de şampiyonluk ipini göğüsledi

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan, Kadınlar 2.Lig 3.Etap müsabakaları, Bursa’da yapıldı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, şampiyonluk ipini göğüsleyerek, 1.Lig’e yükseldi.

Çekirge Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalarda, Ezel Arslan, Ayşe Karabarut, Elizan Başar ve Fatemeh Jamalıfar’dan oluşan sporcu kadrosuyla, fırtına gibi esen Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Elazığ Belediyesi Ulaşımspor’u 3-2, Trabzon Büyükşehir Belediyespor’u 3-1, Ankara Büyük Koleji 3-0, İstanbul Pendik Belediyespor’u 3-0, Ispartes Spor Kulübü’nü 3-0, Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 ve Bursaspor’u da 3-1 yendi.

Bu sonuçların ardından, 2021-2022 Sezonunu 14 maçta aldığı 11 3 yenilgi alan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, topladığı 25 puanla, aynı puanlı Bursa Büyükşehir Belediyespor B takımının averajla önünde şampiyon oldu ve 1.Lig’e yükseldi. 14 maçta 25 puan toplayan Bursa Büyükşehir Belediyespor (B) takımı ve 23 puan alan Elazığ Belediyesi EBUAŞK Spor Kulübü de 1.Lig bileti alan diğer takımlar oldular.

4 TAKIM DÜŞTÜ

17 takımlı grupta, Etimesgut Belediye Gelişimspor, Van Gençlik ve Spor, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ve Muğla Büyükşehir Belediyespor ise 3.Lig’e düşen takımlar oldu.

(Hüseyin AŞKIN)

