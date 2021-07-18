Kadeş’de güreş şöleni

Cuma günü Kadeş Meydanı’nda saat 16.00’da başlayan ve şenlik havasında geçen turnuvaya 66 minik pehlivan katıldı. ÇESOB Başkanı Recep Gür ve İş İnsanı Mustafa Balaban’ın da ilgi gösterdiği turnuva 10 sıklette yapıldı. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

Sembol 1: 1.Berkay Gözübüyük, 2.Y.Emre Koç, 3.Osman Kantemir, 4.Resul Efe Gözübüyük.

Sembol 2: 1.Talha Mert Özboyacı, 2.M.Süleyman Kalender, 3.Yusuf Efe İltir, 4.M.Seyit Karakaş.

30 kilo: 1.Berat Veli Körpeş, 2.Abdulkerim Ateş, 3.Yusuf Eren Koçak, 4.Ahmet İslam Şen.

35 kilo: 1.Berat Aktaş, 2. E.Yasin Kalender, 3.Metin Yıldız, 4.Hamza Kambur.

40 kilo: 1.M.Efe Akbıyık, 2.Samet Aslan, 3.Eren Yalçın, 4.Emirhan Kartal.

45 kilo: 1.Efe Eraslankılıç, 2.Berkay Körpeş, 3.Ömer Faruk Ceylan, 4.Mehmet Efe Koca.

50 kilo: 1.Muhsin Bardak, 2.Berat Kan Atabek, 3.Enes Kavlu, 4.Eyüp Berat Ertaşmış.

55 kilo: 1.Ömer Faruk Özdemir, 2.Halit Erol, 3.Emre Yalçın, 4.Metehan Eryücel.

65 kilo: 1.Yusuf Karakaş, 2.Emre Öner, 3.Miraç Körçoban, 4.Batuhan Dokgöz.

70 kilo: 1. Asillen Görür, 2.Y.Emre Çimen, 3.Şemsettin Atak, 4.Nedim Metin.

Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle para ödülü ve madalya takdimi yapıldı.

SARI FIRTINA ALTIN İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Edirne’de düzenlenen Kırkpınar Güreşleri’nde tozkoparan kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan “Sarı Fırtına” lakaplı güreşçi Ferhat Yiğit’te turnuvaya davetli olarak katıldı.

Minik pehlivanların müsabakalarının sona ermesinin ardından düzenlenen ödül töreninde şampiyon Ferhat Yiğit Avukat Kasım Aksoy ve Karabeyoğulları İnşaat tarafından çeyrek altın ile ödüllendirildi. Şampiyon Yiğit’e altınlarını Ata Sporu Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Uğur Çadır takdim etti.



(Rıfat KARA)

