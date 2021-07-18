Son Dakika

Kabalak, Gümüşhane ile anlaştı

Çorumspor’un eski kalecilerinden ve antrenörlerinden Nurettin Kabalak, yeni sezon için kaleci antrenörü olarak 3.Lig ekibi Gümüşhanespor’la anlaştı.

Spor 18.07.2021, 19:31
58
Kabalak, Gümüşhane ile anlaştı

Bölgesel Amatör Lig’de iken o zamanki adı Çorum Belediyespor olan Çorum FK’da da görev yapan Nurettin Kabalak, geçen sezonu İstanbul’un 3.Lig ekiplerinden Esenler Erokspor’da geçirmişti. Kabalak, yeni sezon için geçen sezon 2.Lig’den düşen Gümüşhanespor’la anlaştı.
(Hüseyin AŞKIN)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
26°
açık
banner303
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@