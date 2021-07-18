Kabalak, Gümüşhane ile anlaştı
Çorumspor’un eski kalecilerinden ve antrenörlerinden Nurettin Kabalak, yeni sezon için kaleci antrenörü olarak 3.Lig ekibi Gümüşhanespor’la anlaştı.
Spor 18.07.2021, 19:31
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Bölgesel Amatör Lig’de iken o zamanki adı Çorum Belediyespor olan Çorum FK’da da görev yapan Nurettin Kabalak, geçen sezonu İstanbul’un 3.Lig ekiplerinden Esenler Erokspor’da geçirmişti. Kabalak, yeni sezon için geçen sezon 2.Lig’den düşen Gümüşhanespor’la anlaştı.
(Hüseyin AŞKIN)
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