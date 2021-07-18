Kabalak, Gümüşhane ile anlaştı

Bölgesel Amatör Lig’de iken o zamanki adı Çorum Belediyespor olan Çorum FK’da da görev yapan Nurettin Kabalak, geçen sezonu İstanbul’un 3.Lig ekiplerinden Esenler Erokspor’da geçirmişti. Kabalak, yeni sezon için geçen sezon 2.Lig’den düşen Gümüşhanespor’la anlaştı.

(Hüseyin AŞKIN)

