Kabalak, Diyarbekir’den ayrıldı

3.grupta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Diyarbekirspor geçtiğimiz hafta deplasmanda Nazilli Belediyespor’a 3-1 yenilerek lider Darıca Gençlerbirliği’nin 5 puan gerisine düşerken, Teknik Direktör Selahaddin Dinçer görevi bıraktı. Dinçel’in teknik ekibinde kaleci antrenörü olarak yer alan Nurettin Kabalak da haliyle görevi bırakmış oldu.

Ayrılık sonrası kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Nurettin Kabalak, “Teknik ekip olarak Diyarbekirspor Kulübü ile karşılıklı anlaşarak ayrıldık.

Burada bize her zaman destek veren İkram Başkan ve yöneticilere, personele ve sporcu kardeşlerime bundan sonraki süreçte başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Diyarbekirspor geride kalan 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi aldı ve topladığı 16 puanla haftayı 4.sırada tamamladı.