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Kabalak ameliyat oldu

Çorum futbolunun önemli isimlerinden, Kocaelispor’un kaleci antrenörü hemşehrimiz Nurettin Kabalak, Kayseri’de bıçak altına yattı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 18:58
Kabalak ameliyat oldu

Özel İbn-i Sina Hastanesi’nde dün öğle saatlerinde bıçak altına yatan ve akşam saatlerinde de taburcu olan Nurettin Kabalak, “kalça kemiklerimde kireçlenme vardı, bu da beni çok zorluyordu. Leğen kemiklerimden alınan canlı hücreler kireçlenmenin olduğu bölgeye nakledildi. Gayet başarılı bir ameliyat oldu. Doktorlarıma, beni arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

ÇORUM HABER, başarılı bir ameliyat geçiren Nurettin Kabalak’a geçmiş olsun der, acil şifalar diler.

(Hüseyin AŞKIN)

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