Kabakçı ve Aşkan’lı Diyarbekir şampiyon

Hemşehrilerimiz Yaşar Kabakçı ve Kenan Aşkan’ın yardımcı antrenörlüğünü yaptığı Diyarbekirspor, 3.Lig 1.Grup’ta sezonu şampiyon olarak tamamlayıp Çorum FK’nın da mücadele ettiği 2.Lig’e yükseldi.

Teknik direktörlüğünü Şenol Demir’in yaptığı, Çorum FK’nın eski futbolcuların Murathan Buruş’un da formasını giydiği Diyarbekirspor, son haftaya 67 puanla lider girerken, son maçında, Cumartesi günü İstanbul deplasmanında Arnavutköy Belediyesi’ne konuk oldu. Şampiyonluk için 1 puana ihtiyacı olan Diyarbekirspor, gerekli olan puanı 0-0’lık skorla aldı ve sezonu 67 puanlı takipçisi Bucaspor’un 1 puan önünde şampiyon olarak tamamladı.

Diyarbekirspor’un da şampiyon olması üzerine gelecek sezonda Diyarbakır’ın 2.Lig’de iki takımı mücadele edecek. Diyarbakır’ın 2.Lig’deki diğer temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler, Çorum FK ile birlikte bu sezon 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele ediyor. Play-Off şansı kalmayan Amed, gelecek sezon da 2.Lig’de mücadele edecek.

(Spor Servisi)

