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Kabakçı ve Aşkan Diyarbekir’den ayrıldı

Çorumlu antrenörler Kenan Aşkan ve Yaşar Kabakçı TFF 3.Lig takımlarından Diyarbekirspor A.Ş.’den ayrıldılar.

Spor 13.08.2020, 19:46
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Kabakçı ve Aşkan Diyarbekir’den ayrıldı

Biten sezonda TFF 3.Lig 3.Grup’ta mücadele eden Diyarbekirspor’da teknik direktörlük görevine ikinci yarının başında teknik direktörlük görevine Şenol Demir getirilirken, Çorumlu antrenörler Kenan Aşkan ve Yaşar Kabakçı da Demir’in ekibinde yer aldı.

Diyarbekirspor yönetimi önceki gün yaptığı değerlendirmede Şenol Demir ve ekibi ile yolları ayırma kararı aldı. Kararla birlikte Kenan Aşkan ve Yaşar Kabakçı da takımdan ayrıldılar.

(Spor Servisi)

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