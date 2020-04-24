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Kaan Akar ve Volkan Serim BAL’ın en golcüleri arasında

Çorum Futbol Kulübü’nün eski futbolcularından Kaan Akar ve Volkan Serim, Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) damga vurmuş durumdalar. Akar ve Serim, Bölgesel Amatör Lig’in en golcü 10 futbolcusu arasında yer alıyorlar.

24 Nisan 2020 Cuma 22:03
Kaan Akar ve Volkan Serim BAL’ın en golcüleri arasında

Çorum Futbol Kulübü’nün 2012-13 sezonundaki kadrosunda yer alan 33 yaşındaki forvet oyuncusu Kaan Akar, bu sezon Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10.grupta mücadele eden Kocaeli temsilcisi Gebzespor’un formasını giyiyor. Gebzespor, takım performansıyla zirveden kopup 33 puanla 6.sırada yer alsa da, Kaan Akar attığı gollerle takımını sırtlıyor. Deneyimli golcü, 22 maçta attığı 17 golle takımının ve grubun en golcü futbolcusu durumunda.

Geçen sezonun ikinci yarısında Çorum Futbol Kulübü’nün formasını giyen, bu sezon başında ise astronomik sayılabilecek bir ücret karşılığında Bölgesel Amatör Lig ekibi Isparta 32 Spor’a transfer olup amatöre dönen Volkan Serim de kritik gollerle takımını sırtlıyor. 7.grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, 22 maçta topladığı 47 puanla zirvenin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alırken, Volkan Serim 22 karşılaşmada 15 gol atarak takımını şampiyonluk yarışında tuttu.

BAL’IN EN GOLCÜSÜ ÇARŞAMBASPORLU MUHAMMET ÖZDEMİR

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nin en golcü futbolcuları sıralamasında zirveyi Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor’un da mücadele ettiği 4.grupta 59 puanla lider durumda bulunan Samsun temsilcisi Çarşambaspor’un golcüsü Muhammet Özdemir alıyor. Özdemir, 19 maçta attığı 20 golle BAL'ın’en golcü futbolcusu olarak dikkat çekiyor.

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