Judoculardan Uluslararası başarı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Uluslararası Judo Federasyonu tarafından Kırşehir’de Cumhuriyet Kupası Judo Turnuvası düzenlendi. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C) olmak üzere 4 ülkeden 800 sporcunun katılımı ile gerçekleşen turnuvada Çorum’dan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 7 erkek 9 kız sporcu ile Çorum’u ve Türkiye’yi temsil etti. Heyecanlı maçlara sahne olan turnuvada 73 kiloda Rıdvan Çağrı Taşkan ikinci, Oğulcan Koçboğa üçüncü ve Sudenaz Artan 40 kiloda üçüncü olarak madalya kazandı. 32 kiloda mücadele eden Safra Bozkurt ise üçüncülük maçında rakibine yenilerek turnuvayı beşinci olarak tamamladı.

(Rıfat KARA)