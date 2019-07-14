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Judoculardan ortak çalışma

Çorum’dan 4, Amasya’dan 1 olmak üzere 5 kulüpten 100 müsabık judocu, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün evsahipliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ortak çalışma yaptılar.

Judoculardan ortak çalışma

Çorum’dan 4, Amasya’dan 1 olmak üzere 5 kulüpten 100 müsabık judocu, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün evsahipliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ortak çalışma yaptılar.

14 Temmuz 2019 Pazar 22:03
Judoculardan ortak çalışma

Judocular, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün evsahipliğinde bir araya geldiler.

Mevlana Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ortak çalışmaya Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Çorum Gençlik ve Spor Kulübü, Alaca Belediye Spor Kulübü, Gençlik Mimarsinan Spor Kulübü ve Merzifon Belediye Spor Kulübü’nden antrenörler ve 100 müsabık judocu katıldı.

Sporcular arasındaki birlikteliği sağlamak ve teknik gelişimlerini artırmaya yönelik yapılan ortak çalışmada Hüseyin Üstündağ, Savaş Taştan, Esra Hökelek, Erol Şahin, Celaleddin Kıyışkan, Hakan Taştan, Mustafa Özkaya ve Çağrı Yılmaz antrenör olarak görev yaptılar.

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