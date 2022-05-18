Judoculardan 4 bronz daha
Spor 18.05.2022, 23:52
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Afyonkarahisar’da düzenlenen Üniversitelerarası Türkiye judo Şampiyonası’nda, Hitit Üniversitesi sporcularından Metehan Kıyışkan’ın katata üçüncü olmasından sonra, yine Hitit Üniversitesi’nden 4 sporcu daha aynı dereceyi elde etti.
Yine, katada Şeyma Hacer Yağlı, İrem İstanbullu ve İrem Bolat’ın yanı sıra, 78 kiloda mücadele eden milli judocu Sümeyra Aykaç, Türkiye üçüncüsü olup bronz madalya kazandılar.
Hitit Üniversitesi judocuları, şampiyonayı 5 bronz madalya ile tamamlamış oldular.
(Ömür SOYTEMİZ)
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