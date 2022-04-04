Judocular yarı final bileti aldı

Kızlarda Çorum’u temsil eden judocular dereceye giremezken, erkeklerde, ferdi yapılan müsabakalar sonunda, 50 kiloda Metehan Karasu ve 66 kiloda Efe Karasu ikinci, 34 kiloda Emin Ensar Yağlı, 38 kiloda Halil Yiğit Ünal ve 42 kiloda Eren Tosun üçüncü, 55 kiloda Yiğit Alp Atahan ve 60 kiloda Semih Mete Budak da beşinci oldular.

Takımlar genel klasmanında ise, Çorum’un erkek judo takımı, ikinciliği elde etti.

Dereceye giren judocular, 15-17 Nisan tarihlerinde, Erzincan’da düzenlenecek ANALİG Yarı Final Grup Birinciliğinde mücadele etme hakkı elde ettiler.

(Hüseyin AŞKIN)