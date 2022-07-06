Judocular Uluslararası Karedeniz Şampiyonasında üç madalya aldı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 227 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, 30 kiloda Umut Kabak, 57 kiloda Berra Naz Kahya ve +57 kiloda Şuğra Şükriye Özdemir üçüncü oldular.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü judocularından 34 kiloda Uğur Can Demirci beşinci, 48 kiloda Ayşenur Partici de yedinci oldu.

(Hüseyin AŞKIN)

