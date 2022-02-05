Judocular Sakarya’da

Serdivan Spor Salonu’nda düzenlenen ve 62 ilden 906 judocunun madalya mücadelesi verdiği şampiyonaya, Çorum’dan idareci Hüseyin Üstündağ, antrenörler Hakan Taştan, Savaş Taştan, Erol Şahin ve Celalettin Kıyışkan nezaretinde 7’si kız, 19 sporcu katılıyor. Hüseyin Üstündağ, şampiyonada teknik kurul üyesi olarak da görev yapıyor.

Yarın sona erecek şampiyonaya Çorum’dan katılan sporcular ve kiloları şunlar: Safra Bozkurt (40), Zeynep Sude Yurtsever (44), Sudenaz Artan (44), Emine Nisa Buz (52), Sıla Beşikçi (57), Aleyna Bayat (70)

Emirhan Yetik (50), Abdulkadir Dinçer (50), Abdulkerim Yücel (55), Kadir Dursun (55), Ahmet Babatümgöz (60), Yiğit Yıldırım (60), Fatih Tanur Coşkun (66), İhsan Bayat (66), Demir Efe Kartal (73), İbrahim Melih Şahin (81), Oğulcan Koçboğa (909, Arda Ayman (90) ve Ayberk Kenan Topcu (+90)

Şampiyona, yarın sona erecek.

(Hüseyin AŞKIN)

