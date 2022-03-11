Judocular Ordu’da madalya arayacak
Judo Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Türkiye Şampiyonası, bugün Ordu’da başlıyor.
Spor 11.03.2022, 00:15
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Judo İl Temsilcisi Hüseyin Üstündağ’ın aynı zamanda teknik komite üyesi olarak görev yapacağı şampiyonada, antrenörler Hakan Taştan, Savaş Taştan, Erol Şahin ve Celalettin Kıyışkan nezaretinde, Çorum’dan 16 judocu tatamiye çıkacak.
3 gün sürecek şampiyonaya Çorum’dan katılacak sporcular şunlar: Ahmet Babatümgöz, Hüseyin Eren Üstündağ, Fatih Tanur Coşkun, İhsan Bayat, Engin Tosun, Mehmet Yaşar Yücel, İbrahim Melih Şahin, Oğulcan Koçboğa, Ayberk Kenan Topçu, Sudenaz Artan, Elif Kayacı, Emine Nisa Buz, Rümeysa Taş, Sıla Beşikçi, Merve Küçükaltun ve Aleyna Bayat.
Şampiyona, Pazar günü sona erecek.
(Ömür SOYTEMİZ)
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