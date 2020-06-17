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Judocular nefes açarak başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen spor branşlarında çalışmalar bir bir yeniden başlıyor. Bu branşlardan biri de judo.

Spor 17.06.2020, 21:27
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Judocular nefes açarak başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlanan normalleşme süreci genelgesiyle birlikte birçok branşta çalışmalar yeniden başladı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü judocuları da dün antrenör Savaş Taştan nezaretinde yaklaşık 3 ay aradan sonra antrenman yaptılar.

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu parkında koşuyla başlayan antrenman kültürfizik hareketlerinin ardından kuvvet çalışması şeklinde geçti.

(Spor Servisi)

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