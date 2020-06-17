Judocular nefes açarak başladı
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen spor branşlarında çalışmalar bir bir yeniden başlıyor. Bu branşlardan biri de judo.
Spor 17.06.2020, 21:27
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlanan normalleşme süreci genelgesiyle birlikte birçok branşta çalışmalar yeniden başladı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü judocuları da dün antrenör Savaş Taştan nezaretinde yaklaşık 3 ay aradan sonra antrenman yaptılar.
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu parkında koşuyla başlayan antrenman kültürfizik hareketlerinin ardından kuvvet çalışması şeklinde geçti.
(Spor Servisi)
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