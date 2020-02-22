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Judocular Kayseri’de

Okul Sporları Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Yıldızlar Judo Grup Birinciliği bugün Kayseri’de başladı. Müsabakalar yarın sona erecek.

Judocular Kayseri’de

Okul Sporları Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Yıldızlar Judo Grup Birinciliği bugün Kayseri’de başladı. Müsabakalar yarın sona erecek.

22 Şubat 2020 Cumartesi 00:04
Judocular Kayseri’de

2 gün sürecek grup birinciliğine Çorum’dan kızlarda 4, erkelerde 9 olmak üzere 13 sporcu katılıyor. Kızlarda, Hakan Taştan’ın kafile başkanlığında, antrenör Savaş Taştan nezaretinde Emine Nisa Buz, Merve Sarıtaş ve Sudenaz Artan (Mimarsinan Ortaokulu), Ecrin Köse (23 Nisan Ortaokulu), Aleyna Bayat (Sakarya Ortaokulu) mücadele ediyor.

Erkek sporcuların kafile başkanlığını ise aynı zamanda Judo İl Temsilcisi olan Hüseyin Üstündağ yapıyor. Antrenör Celalettin Kıyışkan nezaretinde Emirhan Yetik (Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu), Abdulkadir Dinçer, Abdullah Kaya, Fatih Tanur ve Ömer Köken (Mimarsinan Ortaokulu), Yiğit Yıldırım (Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu), Oğulcan Koçboğa (Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu), Kadir Dursun (Alaca Ortaokulu) ve Arda Yaman (Özel Çorum Doğa Ortaokulu) mücadele ediyor.

Müsabakalar sonunda dereceye giren judocular Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazanacak.

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