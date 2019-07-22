Judocular Karadeniz’i salladı!

Türkiye Judo Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan 15.Karadeniz Judo Şampiyonası 20-21 Temmuz tarihleri arasında Ordu’da yapıldı. Recep Kara Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara 12 ilden 300’e yakın sporcu tatamiye çıkarken, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ise 24 sporcu ile madalya mücadelesi verdi.

Kıyasıya geçen müsabakalar sonunda 40 kiloda Hilal Coşkun birinci, 44 kiloda Meltem Boz birinci, 30 kiloda Abdulkadir Dinçer ikinci olmayı başarırken, 28 kiloda Burçin Çınar, 42 kiloda Batuhan Çınar, 46 kiloda Fazlı Kurt, 52 kiloda Elif Eylül Özdemir, 28 kiloda Safra Bozkurt ve 57 kiloda Hasibe Nur Avcı üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Öte yandan 50 kiloda Abdullah Avcı, 36 kiloda Sebahat Ceren Artan ve 34 kiloda Mustafa Mert Artan madalya maçında rakiplerine yenilerek turnuvayı 5.olarak tamamladılar.

Şampiyona hakkında açıklamalarda bulunan antrenör Savaş Taştan, altyapıya verdikleri değerin meyvelerini bu tür turnuvalarda aldıklarını söylerken, bu süre zarfında kendilerine destek veren Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a ve Kulüp Başkanı Nadir Solak’a teşekkürlerini iletti.

(Rıfat KARA)