Judocular Aksaray'da

Bugün Aksaray'da başlayacak olan Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası'nda Çorum'dan 14 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet proframında yer alan Yıldızlar (kız-erkek) Judo Türkiye Şampiyonası bugün Aksaray'da start alıyor. Çorum'dan Judo İl Temsilcisi Hüseyin Üstündağ'ın idareci olarak yer aldığı kafilede Hakan Taştan, Savaş Taştan ve Erol Şahin antrenör olarak yer aldı. Sporculardan Fidan Bolat 36 kiloda, Zeynep Sude Yurtsever 40 kiloda, Ecrin Köse 52 kiloda, Betül Yıldırım 63 kiloda, Hasibe Yıldırım 63 kiloda, Elif Eylül Özdemir 63 kiloda, Dursun Ali Mumcu 34 kiloda, Efe Aydın 60 kiloda, Mustafa Berat Emre 66 kiloda, Demir Efe Kartal 73 kiloda, Arda Ayman 73 kiloda, Abdulkadir Dinçer 38 kiloda, Fazlı Kurt ve Melih Ege Budak 73 kiloda madalya mücadelesi verecek. (Rıfat KARA)