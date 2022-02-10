Judocu Merve Taş, Bosna-Hersek’te

Türkiye Judo Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 11-13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Açık müsabakalarına Türkiye’den 29 kadın, 15 erkek katılıyor. Türkiye’yi temsil edecek judocular, karayolu ile Bosna-Hersek’e ulaştı.

Çorumlu judocu Merve Taş, 57 kiloda, ayyıldızlı judogille tamamiye çıkacak ve madalya mücadelesi verecek.

(Hüseyin AŞKIN)

