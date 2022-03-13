Judocu İbrahim Melih Şahin’den bir bronz daha

Ordu’da düzenlenen Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası’nda, Çorum’u temsil eden judoculardan İbrahim Melih Şahin, üçüncü oldu.

81 kiloda tatamiye çıkan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü judocusu İbrahim Melih Şahin, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Bu kiloda, İzmirli judocu Musa Şimşek finalde Manisalı rakibi Enes Pınar’ı yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazanırken, Ordu’dan Erdal Danışman, Çorumlu judocu İbrahim Melih Şahin ile birlikte üçüncülüğü paylaştı.

İbrahim Melih Şahin, 25-27 Şubat tarihlerinde Nevşehir’de 6düzenlenen Liseli Gençler Türkiye Şampiyonası’nda da, aynı kiloda Türkiye üçüncüsü olmuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

