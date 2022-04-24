Judocu Esma Gökülü Olimpiyat kadrosunda
Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü judocularından Esma Gökülü, Brezilya’da düzenlenecek olan İşitme Engelliler Olimpiyatlarının hazırlık kampına çağrıldı.
Spor 24.04.2022, 22:05
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Brezilya’da, dün başlayan 15 Mayıs’ta sona erecek olan İşitme Engelliler 24.Olimpiyat Oyunlarında Türkiye’yi temsil edecek olan judocular, İstanbul’da kampa girdi. Kampa, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü judocusu Esma Gökülü de katıldı. Gökülü, kamp bitiminde, Brezilya’ya gidecek ve Türkiye adına madalya mücadelesi verecek.
(Hüseyin AŞKIN)
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