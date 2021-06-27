Jandarma’dan öğrencilere boyama kitabı

Boğazkale İlçe Jandarma Komutanlığı personeli Yekbas Şehit İsa Höçük İlk ve Ortaokulu öğrencilerine ziyaret etti. Burada öğrencilere okumanın ve eğitimin önemini anlatarak Jandarma’nın tanıtımını yapan personel Jandarma Çocuk Dergisi, Jandarma Trafik Boyama Kitabı dağıttı. Ayrıca öğrenciler tarafından Jandarma personeli için çizilen resimler hediye edildi.

Jandarma personeli etkinlikte Covid-19 pandemisiyle mücadelede bireysel olarak dikkat edilmesi gereken “Maske, Mesafe ve Temizlik” kuralına riayet edilmesi hususunda da öğrencilere uyarıda bulundu.

(Uğur GÖRKEM)

