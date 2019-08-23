“İyice tıkandık”

Temmuz’dan beri futbolculara 1 kuruş bile para veremediklerini kaydeden Oğuzhan Yalçın, “Ekonomik olarak gerçekten çok zor durumdayız. Fatih Özcan başkanın bırakmasından sonra iyice tıkandık. Ligin başlamasına 10 günden az bir zaman kaldı ancak biz daha lisansları bile çıkartamadık.

Paramız yok, nasıl yapacağız bilmiyoruz.

Temmuz’dan beri futbolcu kardeşlerime 1 kuruş bile ödeme yapamadık. Onlar da sağ olsunlar sorun çıkartmadılar. Bahri Kaya hocam da büyük fedakârlıklar yapıyor. Sorunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz.

Buradan Çorum’u yöneten yetkililere seslenmek istiyorum. Bize destek olun. Bu takım Çorum’un takımı. Gerçekten zor durumdayız” şeklinde konuştu.