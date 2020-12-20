Sportif Direktör İsmail Atalay Baydur ile basın mensuplarının karşısına geçen teknik patron İsmet Taşdemir’in açıklamaları şöyle:

ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇTİK

“Covid-19 hastalığı maalesef takımımızı da sardı. Bunun sıkıntısını da fazlasıyla yaşadık. Hem çalışma anlamında, hem de hastalıkla savaşma anlamında zorlu bir süreçten geçtik. Çok şükür atlattık. O süreçte hastalığa yakalanmayan arkadaşlarla ufak ufak da olsa dörderli, beşerli gruplar halinde çalışmalarımızı yaptık.

hastalık bittikten sonra 4 tane maç oynadık. Erzincan, Hekimoğlu, Şanlıurfa ve Uşakspor maçlarını oynadık. Bu 4 haftada oyun olarak çok memnun olduğum ve çalıştığımız şeyleri sahada görmek adına çok etken vardı. Ama talihsizlik deyin, beceriksizlik deyin adına ne koyarsanız koyun özellikle 2 maçta son dakikalarda maçı koparamadık.

BASİT HATALAR YAPIYORUZ

Hekimoğlu maçında iyi bir futbol ortaya koymamıza rağmen maçı yine kazanamadık. Oyun olarak gidişattan kendi adıma çok memnunum. Ama tabii ki memnun olmadığımız durumlar da var. Bunlar olacaktır. İlk geldiğim gün arkadaşlara da söyledim. Saha içinde hatalar, istenilen şeyi yapamama konusunda durumlar olacaktır. Ama bunu en aza indirmenin çok önemli olduğunu vurgulamıştım. İyi takım olma yolunda ilerliyoruz. Ama dediğim gibi o basit hataları en aza indirme konusunda biraz sorun yaşıyoruz.

ÇÖZE ÇÖZE GİDİYORUZ

Hatalarımız var yanlışlarımız var. Birden bunları çözmek maalesef kolay olmuyor. Öre öre, çöze çöze gidiyoruz. Bunu başarabilirsek, bu ördüklerimizi kısa zamanda oluşturabilirsek temeli sağlam bir takım olma hürriyetine bürüneceğiz. Dediğim gibi her şeyin bir zamanı var. İyi yoldayız inşallah zamanla o hataları da bertaraf edeceğiz.

İSTİKRARSIZLIĞIN SEBEPLERİ VAR

Buna bir sürü etken gösterebiliriz. Ben kendi adıma çok fazla mazeret üretmek istemiyorum. Olan şeyler üzerinden gitmek istiyorum. Benden önce takımın başında çok güzel işlere imza atmış Bahri Kaya vardı. Onun oyun anlayışı ile benim oyun anlayışım farklı olabilir. Bu birinci etken olabilir.

İkincisi, pandemi süreci var. Çok fazla birlikte çalışma şansımız olmadı. Çorum’a geldiğimden beri bu süre zarfında ilk defa Cumartesi günü gerçekleşen antrenmanda 11’e 11 taktik antrenman yapabildik. Şimdi bunlar çok önemli etkenler.

TAKIM İÇİNDE İYİ ŞEYLER OLUYOR

Biz bu çalışmamızı daha çok görsellerle, analizlerle, oyunculara oynadığımız oyunları göstererek mental olarak ilerlemeye çalıştık. Bunda kısmen de başarılı olduk. Dolayısıyla belli bir noktaya geldik.

Takım içinde iyi şeyler olmaya başladı. Bunu zamanla daha iyi hale getirip hedefe doğru ilerleme düşüncesindeyiz. Kötü şeyleri ise en aza indirmek için çalışacağız. Kaldı ki, futbol hata oyunu. Hata hep olacaktır. Dediğim gibi bunu en aza indirme çabası içindeyiz.

ÜST LİG İÇİN İÇİN İNANILMAZ BİR ARZU VAR

Ekip arkadaşlarımla beraber, başkanımızla beraber, kendimize bir yol haritası çizdik. Buraya gelirken bile ilk yarı itibariyle şu puanı alırsak, ikinci yarı şu puanı alırsak dediğimiz ve düşündüğümüz rakamlar var. Ama beni mazur görün bunu şuanda paylaşmak istemiyorum. Bu takımın bir hedefi var. Bu tesisle, bu statla, bu arzu ve istekle bu şehrin bu takımımın asla ve asla hedefsiz kalacağını düşünmüyorum. Çünkü canı gönülden isteniyor. Ancak sezon başında takım oluşturulurken bir şeyler eksik olmuş. Eksiklikte şuradan kaynaklı. Birine güvenirsiniz bu oyuncuda olabilir, hoca da olabilir. Alırsınız ama bazen kimya tutmaz. Bu bir ortam meselesidir. Dolayısı ile burada da şuan öyle bir ortam yaşanıyor. Çok büyük ümitlerle alınan arkadaşlar var. Kimisi buna bazen cevap veriyor. Kimisi veremiyor. Bunlar hep bir süreç. Yeni bir takım kurunca geçişler bazen kolay olmuyor. Zaman alabiliyor.

Çorum’da üst lige çıkmak adına inanılmaz bir arzu var. Bu arzu inanıyorum ki eninde sonunda yerine gelecektir. Ben şuna inanıyorum. Bu kulüp, bu şehir mutlaka bir gün üst lige çıkacaktır. Temennim bu bizle olmasıdır, bu mutluluğu beraber yaşamak. Çalışmalarımız da bu yönde devam ediyor.”

(Spor Servisi)