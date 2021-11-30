“İyi mücadele ettik”

Hekimoğlu Trabzon Teknik Direktörü Bahaddin Güneş, Çorum FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçla ilgili yaptığı açıklamada, iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Bekledikleri gibi zorlu bir maç olduğunu kaydeden Güneş, “Maç ortada geçti. Orta alanı kullanıp, rakibin beklerinin arkasına atacağımız toplarla pozisyon bulmaya çalıştık. Birkaç tane de buradan pozisyon yakaladık. Ama gol bulamadık.

İkinci yarıda aradığımız golü bulduk. Sonrasında tartışmalı bir penaltı kararı ile karşılaşmadan beraberlikle ayrıldık. Çocuklarım iyi mücadele etti. İnşallah önümüzdeki Bodrum maçına en iyi şekilde hazırlanıp, yolumuza devam edeceğiz” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

