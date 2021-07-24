“İyi bir temel attık”

Çorum FK, şampiyonluk hedeflediği 2021-2022 Sezonunun hazırlıkları çerçevesinde 12-19 Temmuz tarihlerinde 1etap hazırlıklarını yaparken, dün itibariyle de 2.etap hazırlık dönemine başladı. Teknik direktör Aykan Atik, 1.etapla ilgili yaptığı değerlendirmede, verimli bir dönem geçirdiklerini ifade ederken, iyi bir temel oluşturduklarını söyledi.

1.Etap çalışma döneminde 13 antrenman yaptıklarını kaydeden Aykan Atik, “Normalde birçok takım Bayramdan sonra yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Biz, bayramdan önce başladık ve 8 günlük süreçte 13 antrenman yaptık. Fizik-kondisyon ağırlıklı antrenmanlar neticesinde iyi bir temel altyapı oluşturduk. Genel anlamda, verimli bir çalışma dönemi oldu. Futbolcularımın ortaya koydukları performanslardan memnunum” şeklinde konuştu.

Dün başlayan 2.etap çalışma döneminde ise teknik ve toplu oyunların ön planda olacağını kaydeden Çorum FK Teknik Direktörü Aykan Atik, “İkinci etap çalışmalarımızda teknik ve topla oyunlara ağırlık vereceğiz. Etabın sonlarına doğru bir hazırlık maçı yapmak istiyoruz. Bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

İyi bir hazırlık dönemi geçirip, şampiyonluk hedefledikleri sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini de kaydeden Aykan Atik, “İnşallah, Bolu kampından sonra lige çok iyi bir başlangıç yapıp aynı şekilde devam etmek ve sezon sonunda hedefe ulaşmak istiyoruz” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

