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“İyi bir sonuçla dönmek istiyoruz”

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, bugün Sancaktepe Futbol kulübü ile oynayacakları maçı kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi.

“İyi bir sonuçla dönmek istiyoruz”

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, bugün Sancaktepe Futbol kulübü ile oynayacakları maçı kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 00:05
“İyi bir sonuçla dönmek istiyoruz”

İlk iki hafta aldıkları galibiyetlerden sonra geçtiğimiz hafta sahalarında Gümüşhanespor’a yenilmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ancak bu maçın artık geride kaldığını belirten Bahri Kaya, İstanbul’da yaşayan Çorumluları takımlarına destek olmaya çağırdı. Kaya, “Gümüşhanespor maçında yaşadığımız saha içi olumsuzluklar bizi asla yıldırmayacaktır. Futbolun içinde olan şeyler bunlar. Biz Gümüşhane maçında yaptığımız hataları tekrarlamamak için Sancaktepe maçında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biz Yeni Çorumspor olarak her maçımızı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Sancaktepe maçı da bunlardan biri.

Umarım İstanbul’da yaşayan Çorumluların maça gelip bizleri desteklemesi ile birlikte İstanbul’dan iyi bir sonuçla döneriz” ifadelerini kullandı.

(Rıfat KARA)

Son Güncelleme: 20.09.2019 20:04
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