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“İyi bir karakter ortaya koyduk”

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, İnegölspor karşısında iyi bir karakter ortaya koyduklarını söylerken, alınan 3 puanın ilerleyen haftalar için oldukça değerli olduğunu söyledi.

“İyi bir karakter ortaya koyduk”

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, İnegölspor karşısında iyi bir karakter ortaya koyduklarını söylerken, alınan 3 puanın ilerleyen haftalar için oldukça değerli olduğunu söyledi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 21:07
“İyi bir karakter ortaya koyduk”

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, İnegölspor karşısında iyi bir karakter ortaya koyduklarını söylerken, alınan 3 puanın ilerleyen haftalar için oldukça değerli olduğunu söyledi.

Yeni Çorumspor’un İnegölspor deplasmanından 2-1’lik galibiyetle dönmesini değerlendiren Teknik Direktör Bahri Kaya, futbolcularına övgü yağdırdı. İnegölspor gibi zor bir deplasmanda istedikleri oyunu oynayamamalarına rağmen, istedikleri sonucu aldıklarını için mutlu olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, “Futbolcularım oyun anlamında istediğimi yapamadı ancak iyi bir karakter ortaya koydular. 90 dakika boyunca aslanlar gibi mücadele ettiler.

Oyuna iyi başladık ancak golü attıktan sonra anlamsız şekilde geriye yaslandık. İkinci yarıda da baskı yedik. Bu baskı neticesinde de kalemizde golü gördük.

Golü yedikten sonra oyuncularımda mücadele gücü tekrar artınca galibiyeti müjdeleyen golü bulmakta zor olmadı. Daha fazla golde bulabilirdik net pozisyonlarımız vardı. Oynanan oyundan ziyade oyun disiplininden kopmayan ve son dakikaya kadar mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. İnegöl gibi zor bir deplasmandan 3 puanla dönmek sevindirici” ifadelerini kullandı. Rıfat KARA

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