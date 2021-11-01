Etimesgut maçına mutlak galibiyet için çıktıklarını kaydeden Ahmet Yıldırım, “Sakatlarımızın yüzde 50 iyileşmesiyle gittiğimiz Ankara deplasmanında iyi oynadık, futbolcularım iyi mücadele ettiler. İlk 11’de başlayan oyuncularımız çok iyiydi. Sonradan giren futbolcularımızdan da tam verim aldık. Öne geçmemize rağmen mücadeleyi bırakmadık ve ikinci golü bulduk. İyi bir sonuç aldık ve son haftalardaki yükselişimizi sürdürdük. Mücadelelerinden ve aldıkları sonuçtan dolayı oyuncularımı kutluyorum.

Taraftarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Desteklerini hissettik” şeklinde konuştu.

Takım olarak aile ortamını yakaladıklarını da yineleyen Ahmet Yıldırım, forma rekabetinin de artmaya başlamasının başarıda önemli etkenler olduğuna dikkat çekerken “İyi bir hava yakaladık. Takımda birlik ve beraberlik üst seviyeye çıktı. Çok iyi bir aile ortamı yakaladık. Forma rekabeti de üst seviyeye çıktı. Bu da bize başarıyı getiriyor.

İnşallah, böyle devam edip sezon sonunda şampiyon olacağız” dedi.

Yıldırım, bu hafta Bodrumspor’la oynayacakları maça da galibiyet için çıkacaklarını sözlerine ekledi.

(Hüseyin AŞKIN)

