“İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz”

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, yarın 1922 Konyaspor’la oynayacakları maçta taraftar desteğinden mahrum kalacak olmalarına rağmen kazanıp sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, yarın 1922 Konyaspor’la oynayacakları maçı kazanıp sezonu 3 puanla başlamayı hedeflediklerini söyledi.

Başlangıçların her zaman çok önemli olduğuna vurgu yapan deneyimli teknik adam, 1922 Konyaspor’u 24 Ağustos’ta Uşakspor’la oynadığı hazırlık maçında izlettiğini belirtirken, “Sezonun ilk maçına çıkacağız. Seyircimizden yoksun mücadele edeceğiz ama bizim hedefimiz mutlak galibiyet.

Sezon başı olduğu için her takım lige hazır. Çok zorlu bir rakiple oynayacağız. Rakibimizi Uşakspor maçında izlettim ve ona göre bir oyun planı hazırladık. Tüm hesaplarımızı galibiyet üzerine yaptık. Başlangıçlar her zaman çok önemlidir. Biz de sahamızda kazanıp lige iyi bir başlangıç yapmak ve öyle devam etmek istiyoruz.

Hazır olmayan ve sakatlıkları bulunan oyuncularımız var. Ama her şeye rağmen biz kazanmak için oynayacağız. Kazanıp iyi bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu. (Hüseyin AŞKIN)