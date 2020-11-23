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‘İyi başladık kötü bitirdik’

Çorum Voleybol Spor Kulübü’nde antrenör Ali Haydar Teke, İskofyaspor maçına iyi başladıklarını ancak kötü bitirdiklerini söyledi.

Spor 23.11.2020, 21:43
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‘İyi başladık kötü bitirdik’

Çorum Voleybol Spor Kulübü antrenörü Ali Haydar Teke, 3-0’lık İskofyaspor maçını değerlendirdi. Sezonun en kritik maçlarından birini oynadıklarını ifade eden Teke, maça iyi başladıklarını ancak sonunu getiremediklerini ifade etti. Maçın ilk teknik molasına 12-6 önde girdiklerini hatırlatan deneyimli antrenör, “Maçın zor geçeceğini farkındaydık. İlk teknik molaya da 6 sayı farklı önde girdik. Ancak sonunu getiremedik. İkinci ve üçüncü sette oyuna ağırlığını koyan konuk İskofyaspor maçı 3-0 kazanarak haklı bir galibiyet elde etti. İlk yarının bitmesine 3 maçımız kaldı. Osmancık, Ünye ve Fındıklı maçlarını kazanarak ilk yarıyı minimum 12 puanla bitirmek istiyoruz. Ligin sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

(Spor Servisi)

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