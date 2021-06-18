İsviçre-Türkiye maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda 20 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İsveç'ten Andreas Ekberg olacak.