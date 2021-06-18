İsviçre-Türkiye maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda İsviçre ile oynayacağı maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
Spor 18.06.2021, 15:33
20
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda 20 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İsveç'ten Andreas Ekberg olacak.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
25°
açık