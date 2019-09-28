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“İstikrarı yakalamak adına kazanmalıyız”

Yeni Çorumspor’da Teknik Direktör Bahri Kaya yarın Pendikspor ile oynanacak kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak için ellerinden gelen mücadelenin en iyisini vereceklerini söyledi.

“İstikrarı yakalamak adına kazanmalıyız”

Yeni Çorumspor’da Teknik Direktör Bahri Kaya yarın Pendikspor ile oynanacak kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak için ellerinden gelen mücadelenin en iyisini vereceklerini söyledi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 00:30
“İstikrarı yakalamak adına kazanmalıyız”

TFF 2.Lig Beyaz Grup 5.hafta maçında Yeni Çorumspor yarın sahasında İstanbul temsilcisi Pendikspor’u konuk edecek. Bu kritik karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktörü Bahri Kaya, istikrarı yakalamak adına Pendikspor maçından mutlak kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

Kasımpaşa maçının ardından oyuncularının yorgun olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, “Cumartesi ve Salı günü olmak üzere 4 günde iki karşılaşma oynadık. Bu süreç sonunda oyuncularım biraz yorgun düştü. Pazar günkü maça kadar yenileme ve taktik idmanlar ile bu yorgunluğu üzerimizden atmak zorundayız ve Pendikspor maçına hazır hale gelmek zorundayız.

Sakat futbolcularımızı da maça yetiştirmek için hem teknik heyet hem de sağlık görevlilerimiz tüm imkânları zorlayacaktır. Fatih Şerifoğlu dışında tam kadro Pendikspor maçına çıkmayı düşünüyoruz.

Daha önce de söylediğim gibi bizim ligimizde her takım her takımı yenebilecek güçte. Biz şuana kadar deplasmanda iyi sonuç alan bir takım görüntüsü sergiledik. Ama bu deplasmanda sergilediğimiz istikrarı iç saha maçlarına da yansıtıp hedeflediğimiz yolda emin adımlarla yürümek istiyoruz. Taraftarımız sabırlı olsun ve bizi son dakikaya kadar desteklesin. Oyuncularım maçı kazanmak için elinden gelenin en iyisini yapacaktır” ifadelerini kullandı.

(Rıfat KARA)

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