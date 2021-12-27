“İstifaların Afyonspor maçıyla bir ilgisi yok”

Afyonspor maçından sonra Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın ve Teknik Direktör Ahmet Yıldırım’la birlikte istifa eden Başkan Fatih Özcan, “Almış olduğumuz kararın Afyonspor yenilgisiyle bir ilgisi yok. Biz bu kararı ta İnegölspor maçından sonra almıştık zaten. Şimdi, yönetime talip olanları görmek istiyoruz” dedi.

Çorum FK’nın önceki gün Afjet Afyonspor’a 3-1 yenildiği maçtan sonra Başkan Fatih Özcan, Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın ve Teknik Direktör Ahmet Yıldırım’ın istifa etmeleri gündeme bomba gibi düşerken, Fatih Özcan yaptığı açıklamada, görevi bırakmalarının saha sonuçlarıyla ilgili olmadığını söyledi.

İNEGÖLSPOR MAÇINDAN SONRA BIRAKMA KARARI ALMIŞTIK

Kamuoyunda, istifaların Afyonspor yenilgisi nedeniyle yaşandığına dair bir genel bir kanı olduğunu belirten Fatih Özcan, “Gerek benim, gerek Oğuzhan Yalçın’ın, gerekse Ahmet Yıldırım’ın istifa etmelerinin Afyonspor yenilgisiyle hiçbir alakası yok. Biz, içeride İnegölspor’a yenildiğimiz maçtan sonra bırakma kararı aldık ve bunu Ahmet Hoca’ya tebliğ ettik.

Ahmet Hoca, Afyon’da son maçına çıktığını biliyordu. Biz de aynı şekilde. İnegölspor maçından sonra almış olduğumuz kararı Afyonspor maçı bitiminde açıkladık sadece” şeklinde konuştu.

ADAYLARI GÖRELİM

İstifa etme nedenleri ile ilgili de yüzeysel olarak konuşan Fatih Özcan, “Sağda solda, kahvehane köşelerinde konuşuluyor, kulağımıza geliyor falanca adaymış, şu kadar para koyuyormuş diye. Biz de, madem ortada öyle adaylar var, buyursunlar gelsinler dedik.” şeklinde konuştu.

Özcan, gerekli açıklamaların bugün 2.Başkan Mustafa Şeker tarafından açıklanacağını da sözlerine ekledi.

(Hüseyin AŞKIN)

