“İstediğimiz oyunu sahaya yansıttık”

Öncelikle Çorum FK maçıyla ilgili değerlendirmede bulunan Özgür Zengin, “Çorum maçının zor geçeceğini biliyorduk. Karşımızda şampiyonluk parolasıyla bu lig için iyi bütçe harcayarak takım kurmuş ve en önemlisi sezona hazırlık dönemi geçirerek girmiş bir takım vardı.

Yine de Çorum maçında rakibi analiz ettiğimizde istediğimiz oyun planını kısmen de olsa sahaya yansıtabildik.

Bu maçtaki en önemli artımız, takım savunmasında verdiğimiz doğru duruş ve geçişlerdeki hızlı hücumlarla sonuçlandırma planımızın oyuncularımız tarafından sahaya yansıtmasıydı.

Nitekim golü de öyle bulduk. İkinci ve üçüncü golleri de bulacak pozisyonlara girdik ama olmadı.

Her geçen gün fiziksel güç, kuvvet ve kompakt oynama becerilerini geliştiriyoruz.

Bu maçta defansta daha kontrollüydük. Hücumda daha üretkendik. Bu oyun yapısını üzerine koyarak devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

EN BÜYÜK EKSİKĞİMİZ…

Takım olarak her geçen gün daha iyiye gittiklerini de kaydeden Özgür Zengin, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Özellikle ligin başında, tam olarak hazır olmadığımız bu dönemde rakiplerimizden alacağımız puan ya da puanlar çok önemli.

Şu an en önemli eksiğimiz takıma sonradan katılan transferler ve sezon öncesi hazırlık sürecinin yeterli seviyede olmaması nedeniyle fiziksel gücümüzü maçın geneline yayamamak. Son transferlerin de dahil olmasıyla takım savunması ve hücum organizasyonları anlamında daha iyi olacağımıza eminim.

Lig devam ederken bunu tamamlamak çok kolay değil ve hedef olarak BAY haftasından sonraki İnegöl maçını göstermiştim. İnegöl maçıyla takımımız daha hazır hale gelecektir.”

(Spor Servisi)