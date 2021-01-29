İşte o gol!

Manisa Mümin Özkasap Spor Tesislerinde oynanan ve ilk yarısı golsüz biten maçta Çorum FK’yı yıkan golü, Manisa temsilcisinin Ankara Demirspor’dan transfer ettiği forvet oyuncusu Okan Eken attı. 72.dakikada gelişen Manisa atağında, soldan Abdurrahman Emir Alagöz’ün yerden ön direğe çıkarttığı topa Okan Eken ayak koydu ve takımını galibiyete taşıyan golü attı.

(Spor Servisi)