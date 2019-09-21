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İstanbul’da zor sınav

İkide iki yapan Yeni Çorumspor, Gümüşhanespor yenilgisi sonrası bugün 3 maçtan 7 puan çıkartan İstanbul ekibi Sancaktepe Futbol Kulübü karşısında moral arayacak. 15 Temmuz Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak zorlu maçı Ankara bölgesi hakemlerinden Burak Pakkan yönetecek.

İstanbul’da zor sınav

İkide iki yapan Yeni Çorumspor, Gümüşhanespor yenilgisi sonrası bugün 3 maçtan 7 puan çıkartan İstanbul ekibi Sancaktepe Futbol Kulübü karşısında moral arayacak. 15 Temmuz Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak zorlu maçı Ankara bölgesi hakemlerinden Burak Pakkan yönetecek.

21 Eylül 2019 Cumartesi 00:10
İstanbul’da zor sınav

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta 4.hafta maçları bugün oynanacak. İstanbul deplasmanında Sancaktepe Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Yeni Çorumspor, puan mücadelesi verecek.

İlk iki haftada 1922 Konyaspor ve İnegölspor’u yenerek sezona iyi bir başlangıç yapan Yeni Çorumspor geçtiğimiz hafta sahasında Gümüşhanespor’a 1-0 kaybederek ilk yenilgisini aldı. Galibiyet serisi bozulan Yeni Çorumspor, bugünkü zorlu maçtan puan veya puanlar çıkartarak yeniden moral bulmayı amaçlıyor.

İstanbul’a Perşembe günü giden ve dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini bekleyen Yeni Çorumspor’da sakatlıkları bulunan Ferdi Konak ve Fatih Şerifoğlu bugünkü zorlu maçta forma giyemeyecekler. Sancaktepe’de ise kırmızı kart cezalısı olan Ogün Bayrak takımdaki yerini alamayacak.

7 puanla 4.sırada yer alan Sancaktepe ile 6 puanlı 6.sıradaki Yeni Çorumspor arasında bugün Sancaktepe 15 Temmuz Stadı’nda oynanacak maçı Ankara bölgesi klasman hakemlerinden Burak Pakkan yönetecek. Saat 16.00’da başlayacak maçta Burak Pakkan’ın yardımcılıklarını ise Düzce bölgesinden Gökhan Coşar ve Ankara bölgesinden Vedat Hoşnam yapacak. Yine Ankara bölgesinden Alper Akarsu da maçın dördüncü hakemi olacak.

(Hüseyin AŞKIN)

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