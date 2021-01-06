İstanbul’da zor maç

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta play-off hesapları yapan Çorum Futbol Kulübü, fikstüre göre ilk yarının son hafta maçında bugün grup ikincisi Sarıyer’le deplasmanda karşılaşacak.

Teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir’in gelmesiyle birlikte futbolunu daha ileri seviyeye taşıyan ve daha başarılı sonuçlar almaya başlayan Çorum Futbol Kulübü, geçtiğimiz hafta sahasında Gümüşhanespor’u 4-0 yenerek hem moral buldu, hem de play-off umutlarını tazeledi. Son haftalardaki çıkışını Sarıyer karşısında da sürdürmek ve son iki deplasmanda yediği son saniye golleriyle yaşadığı şokları atlatmak isteyen Çorum Futbol Kulübü’nde tüm planlar puan üzerine yapıldı. Kırmızı-siyahlılarda, sezonu kapatan Kıvan Kaya ve sakatlığı bulunan Cengiz Ötkün bugünkü kritik maçta da forma giyemeyecekler.

Topladığı 34 puanın 22’sini evinde alan ve son 7 iç saha maçında gol bile yemeyen Sarıyer’de ise hedef galibiyet olarak belirlenmiş durumda. İstanbul ekibinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

34 puanlı 2.sıradaki Sarıyer ile 18 puanlı 12.sıradaki Çorum Futbol Kulübü arasında bugün Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı’nda oynanacak maçı Samsun bölgesi hakemlerinden Erdem Mertoğlu yönetecek. Saat 13.00’te başlayacak maçta Erdem Mertoğlu’nun yardımcılıklarını Samsun bölgesinden Mehmet Şenkaya ile Amasya bölgesinden Servet Bozkurt yapacak. Amasya bölgesinden Bilal Köseoğlu da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Spor Servisi)