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İstanbul’da kritik kapışma

İlk beş mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü 22.hafta maçında bugün İstanbul’da Pendikspor’la karşılaşacak. Pendik Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak ve Başkan Fatih Özcan’ın yenilmeleri halinde çok ağır yaptırımlar uygulayacağını açıkladığı karşılaşmada Mersin bölgesi hakemlerinden Oğuzhan Aksu düdük çalacak.

İstanbul’da kritik kapışma

İlk beş mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü 22.hafta maçında bugün İstanbul’da Pendikspor’la karşılaşacak. Pendik Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak ve Başkan Fatih Özcan’ın yenilmeleri halinde çok ağır yaptırımlar uygulayacağını açıkladığı karşılaşmada Mersin bölgesi hakemlerinden Oğuzhan Aksu düdük çalacak.

08 Şubat 2020 Cumartesi 01:10
İstanbul’da kritik kapışma

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta heyecan 22.hafta maçlarıyla devam edecek olup, ilk beş mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü, kendisi gibi aynı hedefi kovalayan Pendikspor’la bugün İstanbul’da karşılaşacak.

Sezonun ikinci yarısına iyi başlayamayan ve oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 4 yenilgi almasına rağmen Play-Off potasındaki yerini koruyan Çorum Futbol Kulübü, bugün Pendikspor karşısında belki de kader maçına çıkıyor. Başkan Fatih Özcan’ın hafta içerisinde düzenlediği basın toplantısında, Pendikspor’a yenilmeleri halinde taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmayacağını ve sezonu yakacağını açıklamasından sonra bugünkü karşılaşma hayati öneme büründü. İstanbul’a maçtan iki gün önceden gidip kampa giren Çorum Futbol Kulübü’nde tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı. Bu doğrultuda, Çorum Futbol Kulübü bugünkü maçı kazanarak hem ilk yarıda 2-0 kaybettiği rakibinden rövanşı almak, hem de kötü günleri geride bırakıp yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Sezonun ikinci yarısında oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Pendikspor ise galip gelerek Play-Off iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. İstanbul ekibinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

34 puanlı 5.sıradaki Çorum Futbol Kulübü ile 29 puanlı 10.sıradaki Pendikspor arasında bugün Pendik Stadı’nda oynanacak maçı Mersin bölgesi hakemlerinden Oğuzhan Aksu yönetecek. Saat 13.30’da başlayacak maçta Aksu’nun yardımcılıklarını ise Hatay bölgesinden Mahmut Güllü ve Ahmet Deveci yapacak. Mersin bölgesinden Alirıza Altunbakır da maçın dördüncü hakemi olacak.

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