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İstanbul’a 4 vize!

İstanbul’da düzenlenecek olan Kulüplerarası Türkiye Yüzme Şampiyonası öncesi Çorum’da baraj yarışları sona erdi. 4 yüzücü İstanbul vizesi aldı.

İstanbul’a 4 vize!

İstanbul’da düzenlenecek olan Kulüplerarası Türkiye Yüzme Şampiyonası öncesi Çorum’da baraj yarışları sona erdi. 4 yüzücü İstanbul vizesi aldı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 00:09
İstanbul’a 4 vize!

Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Türkiye Yüzme Şampiyonası 3-6 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak. ENKA Sadi Gülçelik Spor Tesisleri’nde gerçekleşecek olan yarışlar öncesi Çorum’da baraj yarışları yapıldı. TED Koleji Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen baraj yarışlarında 2003 doğumlu sporcu Ayşe Sonay Ateş 50 ,100 ve 200 metre sırtüstü, 2005 doğumlu Nehir Özkeskin 50 metre serbest, 50 metre kelebek, 100 metre serbest,100 metre kelebek, 2003 doğumlu Kamile Eker 50 metre serbest, 100 metre serbest, 50 metre kelebek, 100 metre kelebek, 2004 doğumu İsmet Ata Demir 50, 100 ve 200 metre sırtüstü, 100 metre serbest kategorilerinde elde ettikleri derece ile İstanbul vizesi almayı başardılar.

Öte yandan 11-12 yaş vize yarışmalarında ise 2007 doğumlu sporculardan Abdullah Er ile Gökhan Efe Saraç da elde ettikleri derece ile yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

(Rıfat KARA)

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